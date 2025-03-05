ترامب: "أميركا عادت"... والحلم الأميركي لا يمكن إيقافه!

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أنّ "أميركا عادت" وأنّ الحلم الأميركي "لا يمكن إيقافه"، مشددا على أنّ الولايات المتّحدة تستعيد اليوم ثقتها بنفسها بعد مرور شهر ونصف على بدء ولايته الثانية.



وقال الرئيس الجمهوري في أول خطاب له أمام الكونغرس منذ عودته إلى البيت الأبيض: "أميركا عادت".



وأضاف: "الحلم الأميركي ينمو -- أكبر وأفضل من أيّ وقت مضى. الحلم الأميركي لا يمكن إيقافه، وبلادنا على وشك تحقيق عودة لم يشهد العالم مثيلا لها من قبل، وربّما لن يشهد مثيلا لها مجددا".



وما أن بدأ ترامب بإلقاه خطابه حتى انبرى عدد من البرلمانيين الديموقراطيين إلى إطلاق صيحات الاستهجان لمقاطعة الرئيس.



وبعدما قاطع البرلمانيون مرارا خطاب ترامب هدّدهم رئيس مجلس النواب بإخراجهم من القاعة إذا لم يكفّوا عن المقاطعة.



وفي خطابه، أعلن ترامب أن الولايات المتّحدة لن تكون بعد اليوم "يقظة"، وهو مصطلح مهين يستخدمه المحافظون لوصف ما يعتبرونه تشدّدا مفرطا في تلبية مطالب الأقليّات.



وأشاد الرئيس الأميركي بمستشاره الملياردير إيلون ماسك وما تقوم به "إدارة الكفاءة الحكومية" التي يقودها لجهة خفض نفقات الحكومة الفدرالية.



وقال ترامب مخاطبا ماسك بعد أن وقف الأخير وسط تصفيق المشرّعين الجمهوريين: "شكرا لك إيلون، إنّه يعمل بجدّ. شكرا جزيلا لك، نحن نثّمن ذلك". وما أن بدأ ترامب بإلقاه خطابه حتى انبرى عدد من البرلمانيين الديموقراطيين إلى إطلاق صيحات الاستهجان لمقاطعة الرئيس.وبعدما قاطع البرلمانيون مرارا خطاب ترامب هدّدهم رئيس مجلس النواب بإخراجهم من القاعة إذا لم يكفّوا عن المقاطعة.وفي خطابه، أعلن ترامب أن الولايات المتّحدة لن تكون بعد اليوم "يقظة"، وهو مصطلح مهين يستخدمه المحافظون لوصف ما يعتبرونه تشدّدا مفرطا في تلبية مطالب الأقليّات.وأشاد الرئيس الأميركي بمستشاره الملياردير إيلون ماسك وما تقوم به "إدارة الكفاءة الحكومية" التي يقودها لجهة خفض نفقات الحكومة الفدرالية.وقال ترامب مخاطبا ماسك بعد أن وقف الأخير وسط تصفيق المشرّعين الجمهوريين: "شكرا لك إيلون، إنّه يعمل بجدّ. شكرا جزيلا لك، نحن نثّمن ذلك".

وعن الرسوم الجمركية، أقرّ الرئيس الأميركي بأنّ الرسوم الجمركية التي باشر بفرضها على دول عدّة قد تتسبّب "ببعض الاضطرابات" في اقتصاد الولايات المتّحدة. وقال ترامب إنّ "الرسوم الجمركية ستجعل الولايات المتحدة غنيّة وعظيمة مرة أخرى. هذا الأمر سيحدث، وسيحدث بسرعة كبيرة. ستكون هناك بعض الاضطرابات، لكنّنا راضون عن ذلك، وتأثيرها لن يكون كبيرا".

من جهة أخرى، أعلن الرئيس الأميركي أنّ بلاده باشرت بـ"استعادة" قناة بنما، وذلك إثر إبرام شركة من هونغ كونغ اتفاقا مبدئيا مع كونسورتيوم أميركي لبيعه ميناءين يقعان على طرفي القناة. وقال ترامب: "من أجل تعزيز أمننا القومي بشكل أكبر، ستستعيد إدارتي قناة بنما، وقد بدأنا بالفعل في القيام بذلك. نحن نستعيدها".

كذلك، جدّد ترامب في خطابه أمام الكونغرس، التعبير عن رغبته بأن تسيطر بلاده على غرينلاند، مؤكّدا لسكّان الإقليم الدنماركي المتمتّع بحكم ذاتي أنّ الولايات المتّحدة "ستحافظ على سلامتكم".



وقال ترامب: "نحن بحاجة إلى غرينلاند حقّا من أجل الأمن العالمي الدولي - وأعتقد أنّنا سنحصل عليها. بطريقة أو بأخرى، سنحصل عليها (...) معا، سنأخذ غرينلاند إلى آفاق لم تتخيّلها من قبل".

كما تعهّد ترامب بـ"شنّ حرب على عصابات المخدّرات المكسيكية" التي تشكّل "تهديدا خطرا للأمن القومي" للولايات المتّحدة. وقال: "العصابات تشنّ حربا على الولايات المتحدة، وقد حان الوقت لأن تشنّ الولايات المتحدة حربا على العصابات، وهذا ما نفعله"، مذكّرا بأنّه أدرج العديد من هذه الكارتيلات على قائمة المنظمات الإرهابية.