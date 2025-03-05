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ترامب يحطّم الرقم القياسي... أطول خطاب لرئيس أميركي أمام الكونغرس!
أخبار دولية
2025-03-05 | 01:29
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ترامب يحطّم الرقم القياسي... أطول خطاب لرئيس أميركي أمام الكونغرس!
ألقى دونالد ترامب ليل الثلاثاء خطابا استغرق ساعة و40 دقيقة، ليصبح بذلك أطول خطاب على الإطلاق يلقيه رئيس أميركي خلال جلسة مشتركة للكونغرس.
وحطّم خطاب الرئيس الجمهوري الرقم القياسي السابق الذي سجّله الرئيس الديموقراطي بيل كلينتون في خطابه عن حالة الاتحاد عام 2000.
أخبار دولية
ترامب
خطاب
الكونغرس
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