الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
لعبة قدري
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
رياضة
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

طرد برلماني ديموقراطي من قاعة الكونغرس لإطلاقه صيحات استهجان خلال خطاب ترامب

أخبار دولية
2025-03-05 | 01:34
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
طرد برلماني ديموقراطي من قاعة الكونغرس لإطلاقه صيحات استهجان خلال خطاب ترامب
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
0min
طرد برلماني ديموقراطي من قاعة الكونغرس لإطلاقه صيحات استهجان خلال خطاب ترامب

طُرد برلماني ديموقراطي من قاعة مجلس النواب الأميركي بسبب إطلاقه صيحات استهجان خلال إلقاء الرئيس دونالد ترامب أول خطاب له أمام الكونغرس بمجلسيه منذ عودته إلى البيت الأبيض قبل ستة أسابيع.
     
وما أن بدأ الرئيس الجمهوري بإلقاء خطابه حتى انبرى عدد من البرلمانيين الديموقراطيين إلى إطلاق صيحات استهجان لمقاطعته، وعندما تواصلت هذه الصيحات هدّد رئيس مجلس النواب بإخراج مطلقيها من القاعة إذا لم يكفّوا عنها، فرفض النائب المخضرم من ولاية تكساس آل غرين الاستجابة ووقف رافعا عصاه وصاح بوجه الملياردير الجمهوري ليعمد عندها موظفو الكونغرس إلى مرافقة المشرّع إلى خارج قاعة مجلس النواب أمام ناظري ترامب.
 
 

أخبار دولية

خطاب

ترامب

الكونغرس

آل غرين

LBCI التالي
المتحدثة باسم الحكومة: فرنسا تحاول إعادة الروابط بين الولايات المتحدة وأوكرانيا
ترامب يحطّم الرقم القياسي... أطول خطاب لرئيس أميركي أمام الكونغرس!
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
01:29

ترامب يحطّم الرقم القياسي... أطول خطاب لرئيس أميركي أمام الكونغرس!

LBCI
موضة وجمال
2025-01-02

هل تواجهين صعوبة في تنسيق إطلالات الشتاء؟ اكتشفي أبرز صيحات الموضة في خزانتكِ (صور)

LBCI
آخر الأخبار
2025-02-07

ترامب: سنقيل بعض موظفي (إف.بي.آي) الذين عملوا في تحقيقات أحداث الكونغرس

LBCI
آخر الأخبار
2025-01-20

ترامب يصل إلى الكونغرس لتأدية اليمين رئيسًا للولايات المتحدة

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
04:48

الكرملين يؤكد النظر "بإيجابية" إلى احتمال التفاوض حول السلام مع أوكرانيا

LBCI
أخبار دولية
04:46

الكرملين: برنامج إيران النووي سيكون محل نقاش مستقبلي بين روسيا والولايات المتحدة

LBCI
أخبار دولية
03:24

الصين تزيد موازنتها الدفاعية للعام 2025 بنسبة 7.2%

LBCI
أخبار دولية
03:20

البيت الأبيض: ترامب متمسك بمقترحه إعادة بناء غزة "خالية من حماس"

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
فنّ
2025-02-27

بعد غنائها "هو انت مين".. ماريتا الحلاني تتلقى رسالة من أنغام! (فيديو)

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
2025-03-01

ناقل حقيبة الدولارات عبر المطار: الأموال لمؤسسات شيعية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:40

حرب الرسوم الجمركية... ترامب يشعل المواجهة التجارية والعالم يرد

LBCI
أخبار لبنان
2025-02-01

مطرانية الأرمن الأرثوذكس تنعى كوجانيان: لإنزال أشد العقوبات بالفاعلين

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:14

قُضي الأمر... إلى الإنتخابات البلدية در في أيار وفوق الردم

LBCI
أخبار دولية
14:06

القمة العربية تتبنى الخطة المصرية لإعادة إعمار غزة... وهذا ما أكدته بشأن لبنان

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:56

تل ابيب تُبقي عينَها على جبهةِ سوريا من بوابةِ الطائفة الدرزية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:48

تعرفوا الى الخطة العربية البديلة عن خطة ترامب لعدم تهجير الفلسطينيين من غزة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:42

أجواء إنسانية مع أكرم من مين

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:40

حرب الرسوم الجمركية... ترامب يشعل المواجهة التجارية والعالم يرد

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:19

١٠ كلم مربعة أراض لبنانية احتلتها إسرائيل

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:16

تفاصيل لقاء الرئيس عون وولي العهد السعودي

LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
12:48

مقدمة النشرة المسائية 4-3-2025

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
أخبار لبنان
11:42

ادرعي: الغارة في قانا استهدفت قائد القوات البحرية في قوة الرضوان خضر هاشم

LBCI
أمن وقضاء
08:05

شعبة المعلومات توقف شخصَين بجرم محاولة خطف طفلَين

LBCI
أمن وقضاء
02:04

طعنه في قلبه... قتيل بإشكال في صيدا القديمة

LBCI
حال الطقس
01:48

منخفض جوي ضعيف يؤثر على لبنان...

LBCI
خبر عاجل
06:33

وزير الداخلية من مجلس النواب: المرحلة الأولى من الانتخابات البلدية في ٤ أيار والاستحقاق سيجري على ٤ مراحل

LBCI
صحف اليوم
00:17

"صدمة قد تتعرّض لها الحكومة الجديدة"... هذا ما قاله مصدر نيابي لـ"الجمهورية"

LBCI
خبر عاجل
06:13

إذاعة الجيش الإسرائيلي: إسرائيل قتلت شخصية محورية في قوة الرضوان في جنوب لبنان

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:14

قُضي الأمر... إلى الإنتخابات البلدية در في أيار وفوق الردم

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More