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المتحدثة باسم الحكومة: فرنسا تحاول إعادة الروابط بين الولايات المتحدة وأوكرانيا

أخبار دولية
2025-03-05 | 02:11
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المتحدثة باسم الحكومة: فرنسا تحاول إعادة الروابط بين الولايات المتحدة وأوكرانيا
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المتحدثة باسم الحكومة: فرنسا تحاول إعادة الروابط بين الولايات المتحدة وأوكرانيا

أعلنت المتحدثة باسم الحكومة الفرنسية صوفي بريما أن بلادها تعمل على إعادة إرساء الروابط بين الولايات المتحدة وأوكرانيا حتى يسنى تحقيق "سلام دائم وقوي".

وقالت بريما في تصريحات لقناة إل.سي.آي التلفزيونية: "اقترحنا هدنة. وهذا ما تتم دراسته في إطار المفاوضات مع الولايات المتحدة. تحاول فرنسا وأوروبا إعادة إرساء الصلة بين الولايات المتحدة وأوكرانيا".

وقال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في وقت سابق إن باريس ولندن تقترحان هدنة جزئية لمدة شهر بين روسيا وأوكرانيا، وذلك في إطار الجهود الدبلوماسية الأوروبية الرامية إلى تعزيز الدعم الغربي لكييف بعد مشادة حادة في الاجتماع بين الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي ونظيره الأميركي دونالد ترامب في المكتب البيضاوي يوم الجمعة.

أخبار دولية

فرنسا

الولايات المتحدة

أوكرانيا

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