ترامب يعين طفلا ناجيا من السرطان في الخدمة السرية

استغل الرئيس الأميركي دونالد ترامب خطابه أمام جلسة مشتركة للكونغرس للكشف عن عضو جديد في جهاز الخدمة السرية، وهو طفل ناج من سرطان الدماغ عمره 13 عاما واسمه دي.جيه دانيال.



ولفت ترامب الى أن الصبي، الذي ارتدى زي شرطة هيوستن وجلس مع والده في قاعة مجلس النواب، حلم دائما بأن يصبح شرطيا.



وقال ترامب وسط تصفيق حار من الحاضرين: "في عام 2018 تم تشخيص إصابة دي.جيه بسرطان الدماغ. وقدر الأطباء أنه سيعيش لخمسة أشهر على الأكثر. كان ذلك منذ أكثر من ست سنوات".



وأعلن ترامب أنه منذ ذلك الحين، عُين دي.جيه ضابطا فخريا لإنفاذ القانون مرات عدة.



وقال: "أقسام الشرطة تحبه. والليلة، يا دي.جيه سنقدم لك أعظم شرف على الإطلاق. أطلب من مدير جهاز الخدمة السرية الجديد، شون كوران، أن يجعلك رسميا عميلا بجهاز الخدمة السرية للولايات المتحدة". وقال ترامب وسط تصفيق حار من الحاضرين: "في عام 2018 تم تشخيص إصابة دي.جيه بسرطان الدماغ. وقدر الأطباء أنه سيعيش لخمسة أشهر على الأكثر. كان ذلك منذ أكثر من ست سنوات".وأعلن ترامب أنه منذ ذلك الحين، عُين دي.جيه ضابطا فخريا لإنفاذ القانون مرات عدة.وقال: "أقسام الشرطة تحبه. والليلة، يا دي.جيه سنقدم لك أعظم شرف على الإطلاق. أطلب من مدير جهاز الخدمة السرية الجديد، شون كوران، أن يجعلك رسميا عميلا بجهاز الخدمة السرية للولايات المتحدة".