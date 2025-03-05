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وحدات روسية تقتل 4 مسلحين تابعين لتنظيم الدولة الإسلامية في داغستان

أخبار دولية
2025-03-05 | 02:33
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وحدات روسية تقتل 4 مسلحين تابعين لتنظيم الدولة الإسلامية في داغستان
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وحدات روسية تقتل 4 مسلحين تابعين لتنظيم الدولة الإسلامية في داغستان

ذكرت وكالة أنباء روسية أن وحدات مكافحة الإرهاب الروسية قتلت أربعة مسلحين تابعين لتنظيم الدولة الإسلامية في منطقة داغستان ذات الأغلبية المسلمة.

وكشفت اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب لوكالة الإعلام الروسية أن المسلحين كانوا يخططون لشن هجوم على فرع إقليمي لوزارة الداخلية.

وقالت وكالة تاس إنه لم تقع إصابات بين السكان المدنيين أو خسائر بين أفراد إنفاذ القانون.

أخبار دولية

تنظيم الدولة الإسلامية

داغستان

وحدات روسية

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