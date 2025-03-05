البيت الأبيض: ترامب متمسك بمقترحه إعادة بناء غزة "خالية من حماس"

رأى البيت الأبيض أن خطة إعادة إعمار غزة التي تبنتها الدول العربية لا تعالج حقيقة أن غزة "غير صالحة للسكن حاليا".



وأكد البيت الأبيض أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب متمسك بمقترحه إعادة بناء غزة "خالية من حماس".