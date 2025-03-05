الصين تزيد موازنتها الدفاعية للعام 2025 بنسبة 7.2%

أعلنت بكين في تقرير حكومي أنّ موازنة الدفاع الصينية، ثاني أكبر ميزانية عسكرية في العالم لكنّها متأخرة كثيرا عن نظيرتها الأميركية، سترتفع في عام 2025 بنسبة 7.2%، أي نفس معدل الزيادة الذي سجّلته العام الماضي.



وكشفت الحكومة في تقرير ميزانية العام 2025، أنّها ستخصص للنفقات الدفاعية 1784.7 تريليون يوان (245.7 مليار دولار)، وهو مبلغ يقلّ بثلاث مرات عن ميزانية الدفاع الأميركية.

