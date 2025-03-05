الكرملين: برنامج إيران النووي سيكون محل نقاش مستقبلي بين روسيا والولايات المتحدة

أعلن الكرملين أن المحادثات المستقبلية بين روسيا والولايات المتحدة ستشمل مناقشات حول البرنامج النووي الإيراني، وهو موضوع قال إنه "تم التطرق إليه" في جولة أولية من المحادثات بين الولايات المتحدة وروسيا الشهر الماضي.