الكرملين يؤكد النظر "بإيجابية" إلى احتمال التفاوض حول السلام مع أوكرانيا

أكد الكرملين أنه ينظر بـ"إيجابية" إلى تصريحات الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن "استعداد" الرئيس الأوكرانيّ فولوديمير زيلينسكي لإجراء مفاوضات سلام مع روسيا.



وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف للصحافيين ردا على سؤال طرحته فرانس برس إن "هذا النهج إيجابي بالمجمل".

