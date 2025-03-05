نتنياهو: إسرائيل مصممة على تحقيق النصر

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في مراسم تنصيب رئيس أركان الجيش الجديد إيال زامير، أن إسرائيل "مصممة على تحقيق النصر"، بعد حرب مدمرة خاضتها إسرائيل اندلعت مع هجوم حماس غير المسبوق في السابع من تشرين الأول 2023 وتوسعت على جبهات عدة.



وتوجه نتنياهو إلى زامير قائلا إن "مسؤولية كبيرة جدا تقع على عاتقكم" مضيفا أن "نتائج الحرب سيكون لها تأثير على مدى أجيال، ونحن مصممون على تحقيق النصر".