الدنمارك: خطط ترامب لضم غرينلاند "لن تتحقق"

رفضت الدنمارك تعهّد الرئيس الأميركي دونالد ترامب أمام الكونغرس بالسيطرة على غرينلاند "بطريقة أو بأخرى".



وقال وزير الدفاع ترويلز لوند بولسن لشبكة البث العامة "دي آر" إن "ذلك لن يتحقق".



وشدد على أن "الاتجاه الذي ستسير فيه غرينلاند سيقرره الغرينلانديون"، لافتا إلى أن ترامب عبر عن تأييده لتقرير سكان الجزيرة الدنماركية ذات الحكم الذاتي مصيرهم.