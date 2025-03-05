رئيس وزراء غرينلاند: لا نريد أن نكون لا أميركيين ولا دنماركيين

أكد رئيس وزراء غرينلاند ميوت إيغده "لا نريد أن نكون لا أميركيين ولا دنماركيين" ردا على تصريحات دونالد ترامب الجديدة حول رغبته في ضم هذه المنطقة الدنماركية التي تتمتع بحكم ذاتي إلى الولايات المتحدة.



وشدد، قبل ستة أيام من انتخابات تشريعية محلية، على وجوب أن يدركوا الأميركيين ورئيسهم ذلك.



وقال: "نحن لسنا لللبيع ولا يمكن ببساطة الاستيلاء علينا" في إشارة إلى قول الرئيس الأميركي إنه يريد الاستيلاء على غرينلاند "بطريقة أو بأخرى".

