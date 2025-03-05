المحكمة العليا اليونانية أمرت بالإفراج عن قطب التعدين الإسرائيلي

أمرت المحكمة العليا اليونانية بالإفراج عن قطب التعدين الإسرائيلي بيني ستاينمتس المحتجز في اليونان منذ تشرين الأول، وفق ما أعلن مصدر لرويترز.وقضت بعدم تسليمه إلى رومانيا بناء على مذكرة اعتقال.