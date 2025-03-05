رئيس الأركان الإسرائيليّ الجديد: المهمة ضد حماس لم تنته بعد

أعلن رئيس الأركان الإسرائيليّ الجديد إيال زامير، أنّ "مهمة إسرائيل ضد حركة حماس لم تنته بعد".



وقال زامير، خلال مراسم تنصيبه في تل أبيب، إنّ "حماس تكبدت بالفعل ضربة قاسية، لكنها لم تُهزم بعد. المهمة لم تنته بعد".



وأكّد رئيس الوزراء الإسرائيليّ بنيامين نتانياهو خلال المراسم أنّ إسرائيل "مصممة على تحقيق النصر"، بعد حرب مدمرة في قطاع غزة اندلعت إثر هجوم حماس غير المسبوق في السابع من تشرين الأول 2023 واتسعت لتشمل عدة جبهات.



وتوجه نتانياهو إلى زامير بالقول إنّ "مسؤولية كبيرة جدا تقع على عاتقكم نتائج الحرب سيكون لها تأثير على مدى أجيال، ونحن مصممون على تحقيق النصر".