ترامب: حكومتي تعمل على مشروع خط أنابيب غاز ضخم في ألاسكا

أكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب أنه ينوي قريبا استكمال مشروع خط أنانيب غاز في ألاسكا من شأنه السماح بإمداد "اليابان وكوريا ودول أخرى" بالغاز.



وقال خلال أول خطاب له أمام الكونغرس منذ عودته إلى البيت الأبيض: "تعمل حكومتي على مشروع خط انابيب ضخم في ألاسكا من بين الأكبر في العالم، يمكن لليابان وكوريا ودول أخرى أن تكون شريكة فيه معنا (..) كل شيء جاهز".



وسبق للرئيس الأميركي أن طرح مشروع خط انابيب الغاز هذا بحضور رئيس الوزراء الياباني شيغيرو إيشيبا مطلع شباط وأكد ترامب يومها أن اليابان تعهدت بشراء "كميات قياسية" من الغاز الطبيعي الأميركي.



وقال يومها: "نناقش مشروع خط انابيب غاز من ألاسكا وهي النقطة الأقرب" لتسليم الغاز إلى اليابان.



وكانت وزارة الشؤون الاقتصادية في تايوان أعلنت في بيان، أن شركة النفط والغاز العامة "سي بي سي كوربوريشن" أعربت عن "اهتمامها الكبير بالغاز الطبيعي من ألاسكا. وستواصل الشركة تقييم جدوى ذلك وهي مستعدة لزيادة مشترياتها".



وأعلنت وزارة التجارة الكورية الجنوبية الثلاثاء أنها تجري محادثات بشأن هذا المشروع. وقال مسؤول في الوزارة لوكالة فرانس برس: "نظرا إلى اهتمام الولايات المتحدة الكبير نجري محادثات نشطة لكن حتى الآن ما من شيء ملموس يمكن إعلانه".