صندوق الاستثمارات السعودي يوقع اتفاقا بقيمة 3 مليارات دولار مع وكالة إيطالية

ذكرت قناة الإخبارية السعودية أن صندوق الاستثمارات العامة، وهو صندوق الثروة السيادي للمملكة، وقع اليوم مذكرة تفاهم بقيمة ثلاثة مليارات دولار مع وكالة ائتمان الصادرات الإيطالية.



وأفادت القناة التلفزيونية بأن الاتفاق يوفر الدعم المالي اللازم لتعزيز أعمال الشركات الخاصة الإيطالية مع صندوق الاستثمارات العامة والشركات التابعة لمحفظته.