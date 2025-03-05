ترامب: غرينلاند ستنضم للولايات المتحدة "بطريقة أو بأخرى"

جدّد الرئيس الأميركي دونالد ترامب في خطاب أمام الكونغرس، التعبير عن رغبته بأن تسيطر بلاده على غرينلاند، مؤكدا لسكّان الإقليم الدنماركي المتمتع بحكم ذاتي أن الولايات المتّحدة "ستحافظ على سلامتهم".



وقال ترامب في أول خطاب له أمام الكونغرس منذ عودته إلى البيت الأبيض قبل ستة أسابيع: "نحن بحاجة إلى غرينلاند حقّا من أجل الأمن العالمي الدولي وأعتقد أنّنا سنحصل عليها. بطريقة أو بأخرى، سنحصل عليها (...) معا، سنأخذ غرينلاند إلى آفاق لم تتخيّلها من قبل".