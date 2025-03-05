المتحدث باسم نائب رئيس جنوب السودان: توقيف نائب قائد الجيش ينتهك اتفاق السلام

أكّد المتحدث باسم نائب رئيس جنوب السودان رياك مشار أنّ اعتقال نائب قائد الجيش وتطويق منزل نائب الرئيس يهدد اتفاق السلام الهش.وألقت قوات جنوب السودان القبض على الجنرال غابرييل ديوب لام، الحليف الوثيق لمشار، الثلاثاء بعد أيام من الاشتباكات في ولاية أعالي النيل في شرق البلاد.واتهمت قوات الدفاع الشعبي لجنوب السودان، وهو الجيش النظامي المتحالف مع الرئيس سلفا كير، ديوب لام وقواته بالعمل مع المتمردين في تلك المنطقة الذين ينتمون بغالبيتهم إلى قبيلة النوير نفسها.وقال المتحدث باسم مشار بال ماي دينغ، إنّ اعتقال الجنرال ديوب "ينتهك" اتفاق تقاسم السلطة الذي أنهى عام 2018 خمس سنوات من الحرب الأهلية.