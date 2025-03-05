إسرائيل تهدم منزلي فلسطينيين متهمين بهجوم تل أبيب

أعلن الجيش الإسرائيليّ هدم منزلي فلسطينيين في مدينة الخليل، جنوب الضفة الغربية المحتلة، لاتهامهما بتنفيذ هجوم قاتل في تل أبيب في مطلع تشرين الأول 2024.



وقال المتحدث العسكري في بيان إن الجيش "هدم في الخليل منزلي الإرهابيين اللذين نفذا الهجوم في محطة القطار الخفيف بيافا وقُتل فيه سبعة إسرائيليين ومقيمين أجانب، وأصيب 15 مدنيا آخرين".



وقع الهجوم في الأول من تشرين الأول قبل أن تشنّ إيران هجوما على إسرائيل بإطلاق نحو 200 صاروخ.



وكان المهاجمان حسب الشرطة الإسرائيلية مسلحين "ببندقية آلية M-16، وعدة مخازن ذخيرة وسكين"، وأطلقا النار على ركاب القطار الخفيف عند دخولهم إحدى المقصورات، ثم على المارة.



قُتل أحد المهاجمين، محمد مسك البالغ من العمر 19 عاما، في الشارع، بينما أصيب الآخر، أحمد الهيموني، وتم اعتقاله.



كان أحمد الهيموني يقيم في الطابق الأول من منزل مكون من طابقين. وهدم الجيش الطابق الذي يقع فيه بيته باستخدام المتفجرات، حسبما أفاد مصور وكالة فرانس برس.