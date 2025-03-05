دول الاتحاد الأوروبي تتفق على إطلاق رقابة آلية على حدودها الخارجية

اتفقت دول الاتحاد الأوروبي على إطلاق تدريجي لرقابة آلية على حدودها، من المفترض أن تحل محل الختم اليدوي على جوازات السفر.



,سيسجل هذا النظام الجديد في ملف مشترك أسماء وأرقام جوازات سفر وبصمات وصور جميع مواطني الدول الثالثة المسافرين إلى أوروبا للإقامة القصيرة.



وبدأت النقاشات في شأن هذه الآلية في 2017، لكنها أثارت تحفظ بعض شركات الطيران التي تخشى أن تؤدي إلى إطالة فترة الانتظار في المطارات.



وأعرب رئيس بلدية لندن صادق خان عن مخاوفه من أن يتسبب النظام ب"فوضى" في مدينته، ولا سيما في محطة سان بانكراس الدولية التي تنطلق منها وتصل إليها قطارات "يوروستار".



وسيتم بدء العمل بهذا النظام الذي تأجل عدة مرات، على مراحل بمجرد التوصل إلى اتفاق مع البرلمان الأوروبي.



وقال وزير الداخلية البولندي توماس سيمونياك الذي تتولى بلاده الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي الأربعاء "نأمل ذلك بحلول تشرين الأول".



ويعود إلى الدول الأعضاء تقرير مدى مرونة تنفيذه.