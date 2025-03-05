شولتس: نرحب باستعداد الرئيس الأوكراني للدخول في مفاوضات في أقرب وقت ممكن

أكد المستشار الألماني أولاف شولتس خلال اتصال هاتفي مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي على الدور المهم للرئيس الأميركي دونالد ترامب في المفاوضات مع روسيا، وفق المتحدث.



وقال المتحدث: "رحب المستشار باستعداد الرئيس الأوكراني للدخول في مفاوضات في أقرب وقت ممكن".



وأضاف أنّ "الطرفين اتفقا على أهمية الدور القيادي للرئيس الأميركي، وذلك أيضا من أجل الوصول لبداية سريعة لوقف إطلاق النار والسلام الدائم في أوكرانيا".



وشدد زيلينسكي على أنه "يمكن تحقيق سلام مستدام" في بلاده إذا عملت أوروبا والولايات المتحدة معا.



وكتب في منشور: "نريد جميعا مستقبلا آمنا لشعبنا. لا نريد وقف إطلاق النار بصورة موقتة، بل نهاية للحرب بشكل دائم. عبر جهودنا المنسقة وقيادة الولايات المتحدة، يمكن تحقيق ذلك".