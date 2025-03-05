قتلى في قصف لقوات الدعم السريع على مخيّم للنازحين في السودان

قُتل ستة أشخاص في قصف لقوات الدعم السريع على مخيم للنازحين يعاني من المجاعة قرب مدينة الفاشر، العاصمة الإقليمية لولاية شمال دارفور المحاصرة، حسبما أفادت لجنة المقاومة المحلية.



وقالت تنسيقية لجان المقاومة في الفاشر إنّ قوات الدعم السريع التي تخوض حربا مع الجيش منذ نيسان 2023، استهدفت الثلاثاء مخيّم أبوشوك للنازحين "بالأسلحة الثقيلة"، مشيرة إلى أنّ القصف "استهدف أجزاء واسعة" من المخيّم "ما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى في صفوف النازحين".



واشارت التنسيقية الى أنّ عمليات القصف لا تزال مستمرة.

وأضافت: "على إثرها سقط 6 شهداء، ووقع عدد من الإصابات وسط سكان المخيّم".

