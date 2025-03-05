باريس ولندن وبرلين تحض إسرائيل على تسهيل إدخال المساعدات الإنسانية الى غزة

طالب وزراء خارجية المانيا وبريطانيا وفرنسا اسرائيل بالوفاء بالتزاماتها الدولية بهدف إيصال المساعدة الإنسانية الى سكان غزة "في شكل كامل وسريع وآمن ومن دون معوقات".



ونبه الوزراء في بيان مشترك، الى أن "وقف ادخال السلع والمساعدات الى قطاع غزة، كما أعلنت الحكومة الاسرائيلية، قد يشكل انتهاكا للقانون الدولي الإنساني"، مؤكدين أن "تسليم المساعدة الانسانية لا يمكن أن يكون مشروطا بوقف لإطلاق النار ولا يمكن استغلاله لاغراض سياسية".