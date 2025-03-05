توافق بين كييف ومسؤولين أميركيين على محادثات جديدة

اتفقت أوكرانيا والولايات المتحدة على إجراء محادثات جديدة، وفق ما أعلن رئيس مكتب الرئاسة الأوكرانية أندري يرماك بعد مكالمة مع مستشار الأمن القومي الأميركي مايك والتز.



وقال يرماك على منصة إكس: "أجريت مكالمة هاتفية مع مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي (مايك والتز). حدّدنا موعدا لاجتماع فرقنا في المستقبل القريب لمواصلة هذا العمل المهم".