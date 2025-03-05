رومانيا تطرد دبلوماسيين روسيين كبيرين ردا على "تدخلات" موسكو

أعلنت رومانيا، العضو في حلف شمال الأطلسي، طرد دبلوماسيين روسيين كبيرين، متهمة موسكو بـ"تدخلات"، بعد انتقادات وجهتها أجهزة الاستخبارات الروسية إثر توجيه اتهام الى مرشح اليمين المتطرف للانتخابات الرئاسية كالين جورجيسكو.



وقالت الخارجية الرومانية في بيان إن "السلطات الرومانية قرّرت اعتبار الملحق العسكري لروسيا في بوخارست ومساعده شخصين غير مرغوب فيهما".



وقال رئيس الوزراء الروماني مارسيل سيولاكو عبر فيسبوك: "من غير المقبول أن تتدخّل أجهزة الاستخبارات الروسية في قرارات السلطات الرومانية!".



وأضاف أنّ روسيا التي "لا تشكّل نموذجا للممارسة الديموقراطية... لا تستطيع أن تملي على رومانيا من يمكن التحقيق معه ومن لا يمكن القيام بذلك معه".





