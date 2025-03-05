زيلينسكي يحضر قمة الاتحاد الأوروبي الخميس في بروكسل

يشارك الرئيس فولوديمير زيلينسكي في القمة الأوروبية المخصصة لأوكرانيا الخميس في بروكسل، وفق ما أعلن مسؤول أوروبي.وقال مسؤول في الاتحاد الأوروبي عشية القمة التي تجمع كل زعماء الدول الأعضاء في التكتل بعدما تسببت المشادة بين زيلينسكي والرئيس الأميركي دونالد ترامب في البيت الأبيض بتجميد المساعدات الأميركية لكييف: "سيحضر الرئيس زيلينسكي القمة شخصيا".