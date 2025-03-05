روسيا تستكمل إصدار جوازات سفر لسكان المناطق الأوكرانية المحتلة

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أنّ روسيا "انتهت تقريبا" من إصدار جوازات سفر لسكان المناطق الأوكرانية المحتلة، في خطوة تهدف إلى تعزيز قبضة موسكو على هذه المناطق التي أعلنت ضمّها.



وقال بوتين في خلال اجتماع مع مسؤولين في وزارة الداخلية في موسكو: "العام الماضي، اكتملت تقريبا عملية إصدار جوازات سفر لسكان المناطق المحرّرة في جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك ومنطقتي خيرسون وزابوريجيا".



وبحسب وزير الداخلية فلاديمير كولوكولتسيف، فقد تمّ إصدار ما مجموعه 3,5 ملايين جواز سفر.

