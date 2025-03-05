الفاتيكان: حالة البابا فرنسيس مستقرة طوال اليوم واستأنف بعض العمل

أعلن الفاتيكان اليوم الأربعاء أن البابا فرنسيس الذي يعاني من التهاب رئوي مزدوج في المستشفى ظلت حالته مستقرة طوال اليوم ولم يعان من أي أزمات تنفسية جديدة.



ودخل البابا فرنسيس (88 عامًا) مستشفى جيميلي في روما في 14 شباط بسبب عدوى تنفسية حادة تسببت في مضاعفات أخرى لم يتسن للأطباء التغلب عليها بعد.



وقال الفاتيكان إن البابا فرنسيس أمضى يومه جالسًا على كرسي واستأنف بعض أنشطة العمل.