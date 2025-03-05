نتنياهو: إسرائيل عبرت عن موقفها لأميركا بشأن المحادثات المباشرة مع حماس

أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم الأربعاء أن إسرائيل أبلغت الولايات المتحدة بموقفها بشأن المحادثات المباشرة مع حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) دون الخوض في تفاصيل.



وقال مكتب نتنياهو: "عبرت إسرائيل للولايات المتحدة عن موقفها بشأن المحادثات المباشرة مع حماس".



وذكر مصدران مطلعان على المحادثات لرويترز أن إدارة ترامب تجري محادثات سرية مع حماس في محاولة لتأمين إطلاق الرهائن الأميركيين الذين ما زالوا محتجزين في قطاع غزة.