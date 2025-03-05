مصدران لرويترز: أميركا تجري محادثات سرية مع حماس بشأن تحرير رهائن

أفاد مصدران لرويترز بأن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب تجري محادثات سرية مع حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) في محاولة لتأمين إطلاق سراح الرهائن الأميركيين الذين ما زالوا محتجزين في قطاع غزة.



وقال البيت الأبيض اليوم الأربعاء ردًا على سؤال عن المحادثات إن المبعوث الأميركي الخاص بشؤون الرهائن آدم بوهلر لديه تفويض بالتفاوض مباشرة مع حماس.



وأشار المصدران إلى أن المبعوث الأميركي الخاص بشؤون الرهائن آدم بوهلر أجرى محادثات مباشرة مع حماس في الدوحة خلال الأسابيع القليلة الماضية. ولم تتضح بعد هوية الأشخاص الذين مثلوا حماس في المحادثات.