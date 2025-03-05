مقتل شخص وإصابة 3 في هجوم صاروخي روسي على كريفي ريه الأوكرانية

أعلن سيرهي ليساك حاكم منطقة دنيبروبيتروفسك أن صاروخًا روسيًا سقط على مبنى في مدينة كريفي ريه في وسط البلاد في وقت متأخر من مساء اليوم الأربعاء، ما أسفر عن مقتل شخص وإصابة ثلاثة آخرين بجروح خطيرة.



ونشر ليساك صورة على تيليغرام تظهر فرق الإنقاذ وهي تعمل في مبنى متضرر بشدة مع وجود أكوام من الأنقاض خارجه.



وكتب أولكسندر فيلكول رئيس الإدارة العسكرية في المدينة على تيليغرام أن طواقم الطوارىء تعمل على انتشال المصابين من تحت الأنقاض.