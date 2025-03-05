الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
19
o
البقاع
17
o
الجنوب
18
o
الشمال
19
o
جبل لبنان
16
o
كسروان
19
o
متن
19
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
لو ما التقينا
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
19
o
البقاع
17
o
الجنوب
18
o
الشمال
19
o
جبل لبنان
16
o
كسروان
19
o
متن
19
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
رياضة
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
مقتل شخص وإصابة 3 في هجوم صاروخي روسي على كريفي ريه الأوكرانية
أخبار دولية
2025-03-05 | 16:41
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
مقتل شخص وإصابة 3 في هجوم صاروخي روسي على كريفي ريه الأوكرانية
أعلن سيرهي ليساك حاكم منطقة دنيبروبيتروفسك أن صاروخًا روسيًا سقط على مبنى في مدينة كريفي ريه في وسط البلاد في وقت متأخر من مساء اليوم الأربعاء، ما أسفر عن مقتل شخص وإصابة ثلاثة آخرين بجروح خطيرة.
ونشر ليساك صورة على تيليغرام تظهر فرق الإنقاذ وهي تعمل في مبنى متضرر بشدة مع وجود أكوام من الأنقاض خارجه.
وكتب أولكسندر فيلكول رئيس الإدارة العسكرية في المدينة على تيليغرام أن طواقم الطوارىء تعمل على انتشال المصابين من تحت الأنقاض.
أخبار دولية
وإصابة
صاروخي
كريفي
الأوكرانية
التالي
الكرملين: برنامج إيران النووي سيكون محل نقاش مستقبلي بين روسيا والولايات المتحدة
الصين تزيد موازنتها الدفاعية للعام 2025 بنسبة 7.2%
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
أخبار دولية
2025-01-01
مقتل شخص وإصابة سبعة في هجوم روسي على وسط كييف
أخبار دولية
2025-01-01
مقتل شخص وإصابة سبعة في هجوم روسي على وسط كييف
0
أخبار دولية
2025-01-08
حاكم منطقة زابوريجيا الأوكرانية: مقتل 13 شخصا في هجوم روسي
أخبار دولية
2025-01-08
حاكم منطقة زابوريجيا الأوكرانية: مقتل 13 شخصا في هجوم روسي
0
أخبار دولية
2025-02-01
كييف: مقتل 3 في هجوم روسي على أوكرانيا
أخبار دولية
2025-02-01
كييف: مقتل 3 في هجوم روسي على أوكرانيا
0
أخبار دولية
2025-03-03
مقتل شخص وإصابة أربعة آخرين في هجوم طعن في حيفا والشرطة تردي المهاجم
أخبار دولية
2025-03-03
مقتل شخص وإصابة أربعة آخرين في هجوم طعن في حيفا والشرطة تردي المهاجم
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار دولية
06:06
الكرملين يشيد بتصريحات روبيو بشأن "حرب بالوكالة" في أوكرانيا
أخبار دولية
06:06
الكرملين يشيد بتصريحات روبيو بشأن "حرب بالوكالة" في أوكرانيا
0
أخبار دولية
05:42
لافروف: سنعتبر نشر قوات حفظ سلام أوروبية بأوكرانيا مشاركة في الحرب
أخبار دولية
05:42
لافروف: سنعتبر نشر قوات حفظ سلام أوروبية بأوكرانيا مشاركة في الحرب
0
أخبار دولية
05:27
إيران تعيّن سفيرا جديدا لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية
أخبار دولية
05:27
إيران تعيّن سفيرا جديدا لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية
0
أخبار دولية
05:21
الصين تتعهد بالقتال "حتى النهاية" إذا واصلت الولايات المتحدة الحرب التجارية
أخبار دولية
05:21
الصين تتعهد بالقتال "حتى النهاية" إذا واصلت الولايات المتحدة الحرب التجارية
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
04:46
أ.ف.ب عن مصدر في وزارة الدفاع التركية: تركيا مستعدة لإرسال قوات إلى أوكرانيا إذا لزم الأمر
آخر الأخبار
04:46
أ.ف.ب عن مصدر في وزارة الدفاع التركية: تركيا مستعدة لإرسال قوات إلى أوكرانيا إذا لزم الأمر
0
أخبار دولية
05:42
لافروف: سنعتبر نشر قوات حفظ سلام أوروبية بأوكرانيا مشاركة في الحرب
أخبار دولية
05:42
لافروف: سنعتبر نشر قوات حفظ سلام أوروبية بأوكرانيا مشاركة في الحرب
0
صحف اليوم
23:52
مرجع سياسي لـ"الأنباء" الكويتية: توجه سعودي واضح لإعادة ترميم العلاقة مع لبنان
صحف اليوم
23:52
مرجع سياسي لـ"الأنباء" الكويتية: توجه سعودي واضح لإعادة ترميم العلاقة مع لبنان
0
أخبار دولية
2025-02-28
وزيرة الدولة الفلسطينية للشؤون الخارجية: خطة ترامب لـ"ريفييرا" غزة يجب أن تكون للفلسطينيين
أخبار دولية
2025-02-28
وزيرة الدولة الفلسطينية للشؤون الخارجية: خطة ترامب لـ"ريفييرا" غزة يجب أن تكون للفلسطينيين
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
13:43
في شهر رمضان الكريم عادات غريبة دأب عدد من الدول على إعتمادها... إليكم أبرزها
تقارير نشرة الاخبار
13:43
في شهر رمضان الكريم عادات غريبة دأب عدد من الدول على إعتمادها... إليكم أبرزها
0
تقارير نشرة الاخبار
13:37
فعاليات رمضان مستمرة في الـForum de Beyrouth... وهذه الأجواء
تقارير نشرة الاخبار
13:37
فعاليات رمضان مستمرة في الـForum de Beyrouth... وهذه الأجواء
0
تقارير نشرة الاخبار
13:28
بعد تخلي ترامب عن دعم أوكرانيا عسكريًا... القارة العجوز تبحث في تمويل نفسها بنفسها
تقارير نشرة الاخبار
13:28
بعد تخلي ترامب عن دعم أوكرانيا عسكريًا... القارة العجوز تبحث في تمويل نفسها بنفسها
0
تقارير نشرة الاخبار
13:26
جائزة أطول خطاب لرئيس أميركي تذهب لترامب…
تقارير نشرة الاخبار
13:26
جائزة أطول خطاب لرئيس أميركي تذهب لترامب…
0
تقارير نشرة الاخبار
13:23
الأسواق تحت الضغط بعد قرارات ترامب الجمركية
تقارير نشرة الاخبار
13:23
الأسواق تحت الضغط بعد قرارات ترامب الجمركية
0
تقارير نشرة الاخبار
13:16
الـLBCI على الطريق الى مزارع شبعا... منطقة عازلة في بسطرا وتوغلات في العباسية
تقارير نشرة الاخبار
13:16
الـLBCI على الطريق الى مزارع شبعا... منطقة عازلة في بسطرا وتوغلات في العباسية
0
تقارير نشرة الاخبار
13:15
اسرائيل تعمل على تعزيز المواقع العسكرية على الحدود
تقارير نشرة الاخبار
13:15
اسرائيل تعمل على تعزيز المواقع العسكرية على الحدود
0
تقارير نشرة الاخبار
13:14
حقيقة الموقف الاميركي تجاه الخطة العربية لغزة والتحرّك الأخير تجاه حماس
تقارير نشرة الاخبار
13:14
حقيقة الموقف الاميركي تجاه الخطة العربية لغزة والتحرّك الأخير تجاه حماس
0
تقارير نشرة الاخبار
13:12
باستفزازهم... قدم ترامب خدمة للدول العربية
تقارير نشرة الاخبار
13:12
باستفزازهم... قدم ترامب خدمة للدول العربية
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
منوعات
07:42
نبوءة تكشف عن موعد يوم القيامة ومرض البابا فرنسيس... هذا ما تضمنه كتاب سري داخل أرشيف الفاتيكان
منوعات
07:42
نبوءة تكشف عن موعد يوم القيامة ومرض البابا فرنسيس... هذا ما تضمنه كتاب سري داخل أرشيف الفاتيكان
2
أمن وقضاء
03:52
عصابة ينشط أفرادها بعمليات سلب على أوتوستراد المطار... وقطعات سرية الضاحية توقفهم
أمن وقضاء
03:52
عصابة ينشط أفرادها بعمليات سلب على أوتوستراد المطار... وقطعات سرية الضاحية توقفهم
3
حال الطقس
00:52
احتمال تساقط أمطار محلية... إليكم تفاصيل الطقس
حال الطقس
00:52
احتمال تساقط أمطار محلية... إليكم تفاصيل الطقس
4
أخبار لبنان
10:07
الزين أعلنت فتح أبواب المحميات الطبيعية مجانًا الاثنين
أخبار لبنان
10:07
الزين أعلنت فتح أبواب المحميات الطبيعية مجانًا الاثنين
5
خبر عاجل
08:29
الجيش الإسرائيلي: سلاح الجو قصف سيارة كانت تقل أسلحة في منطقة الناقورة جنوبي لبنان
خبر عاجل
08:29
الجيش الإسرائيلي: سلاح الجو قصف سيارة كانت تقل أسلحة في منطقة الناقورة جنوبي لبنان
6
أخبار دولية
01:14
ترامب يوجه "التحذير الأخير" لحماس...
أخبار دولية
01:14
ترامب يوجه "التحذير الأخير" لحماس...
7
أخبار دولية
05:10
مسلحون يطلقون النار على صاحب مطعم في عكار ويسرقون محتويات خزنته
أخبار دولية
05:10
مسلحون يطلقون النار على صاحب مطعم في عكار ويسرقون محتويات خزنته
8
صحف اليوم
23:59
مصدر حكومي لـ"الجمهورية": الاتفاق على اسم اللواء رودولف هيكل قائداً للجيش
صحف اليوم
23:59
مصدر حكومي لـ"الجمهورية": الاتفاق على اسم اللواء رودولف هيكل قائداً للجيش
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More