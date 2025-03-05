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البيت الأبيض: المبعوث الأميركي الخاص بالرهائن لديه السلطة للتفاوض مع حماس
أخبار دولية
2025-03-05 | 14:13
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البيت الأبيض: المبعوث الأميركي الخاص بالرهائن لديه السلطة للتفاوض مع حماس
أعلن البيت الأبيض الأربعاء أن المبعوث الأميركي الخاص بشؤون الرهائن آدم بوهلر لديه سلطة التفاوض مباشرة مع حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) بعد أن قالت مصادر إن بوهلر يجري مناقشات مع الحركة بشأن إطلاق سراح رهائن غزة.
وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت لصحفيين: "عندما يتعلق الأمر بالمفاوضات التي تشيرون لها أولا وقبل كل شيء، فإن المبعوث الخاص الذي شارك في تلك المفاوضات لديه السلطة".
وأشارت إلى أنه تمت استشارة إسرائيل، موضحةً أن "عمل بوهلر جهد حسن النية لفعل ما هو مناسب للشعب الأميركي".
أخبار دولية
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