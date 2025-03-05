ألمانيا تدعو الإتحاد الأوروبي لتخفيف القيود على الإنفاق العسكري

دعت ألمانيا إلى تخفيف قواعد الإنفاق الصارمة في الاتحاد الأوروبي للسماح للدول الأعضاء بالاستثمار بشكل أكبر في مجال الدفاع على المدى الطويل، وفق ما أفاد دبلوماسيون أوروبيون لوكالة فرانس برس الأربعاء.



ويأتي هذا بعد أن تعهد المستشار الألماني المقبل المحتمل فريدريش ميرتس هذا الأسبوع بإنفاق مليارات اليوروهات الإضافية على الدفاع والبنى التحتية.



وأفاد العديد من الدبلوماسيين بأن سفير ألمانيا لدى الاتحاد الأوروبي فاجأ نظراءه الأوروبيين خلال اجتماع في بروكسل عندما اقترح منح الدول الأعضاء مساحة أكبر للإنفاق، إلى جانب مقترح الإعفاء لمدة أربع سنوات من قيود الانفاق الذي تم طرحه هذا الأسبوع.



ويمثل الاقتراح تحولًا كبيرًا لدولة حافظت في الماضي على موقف متشدد بالنسبة للميزانيات وسعت إلى تجنب أي تخفيف لقواعد الإنفاق.