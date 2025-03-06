سوريا تسلمت مبلغا جديدا من العملة المحلية المطبوعة في روسيا

كشف مسؤول حكومي لرويترز أن سوريا تسلمت الأربعاء شحنة جديدة من العملة المحلية المطبوعة في روسيا.

وأشار الى أنه من المتوقع وصول المزيد من شحنات العملات في المستقبل.