ترامب يوجه "التحذير الأخير" لحماس...

طالب الرئيس الأميركي دونالد ترامب مقاتلي حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) بإطلاق جميع الرهائن المحتجزين في غزة على الفور في ما أسماه "التحذير الأخير" لهم، وطالب في الوقت نفسه قادة الحركة بمغادرة قطاع غزة.



وكتب ترامب على منصة تروث سوشيال: "هذا هو التحذير الأخير لكم! بالنسبة للقيادة، حان الوقت لمغادرة غزة، إذ إنه لا تزال لديكم فرصة. وأيضا، لشعب غزة: هناك مستقبل جميل ينتظر، ولكن ليس إذا احتجزتم رهائن. إذا فعلتم ذلك، فأنتم أموات!".



وشدد ترامب على أنه سيكون هناك "جحيم" لاحقا إذا لم يتم إطلاق الرهائن.