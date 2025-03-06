رسالة من مئات الدبلوماسيين الأميركيين لوزير الخارجية احتجاجا على تفكيك وكالة التنمية

كتب مئات الدبلوماسيين بوزارة الخارجية والوكالة الأميركية للتنمية الدولية رسالة موجهة لوزير الخارجية ماركو روبيو احتجوا فيها على تفكيك الوكالة الأميركية للتنمية الدولية، معتبرين أن غيابها يقوض زعامة الولايات المتحدة وأمنها ويترك فراغا ستملأه الصين وروسيا.



وفي رسالة من المتوقع تقديمها عبر "قناة المعارضة" الداخلية بالوزارة، والتي تسمح للدبلوماسيين بالتعبير عن المخاوف بشأن السياسة من دون الكشف عن هوياتهم، لفت الدبلوماسيون الى أن تجميد إدارة الرئيس دونالد ترامب في 20 كانون الثاني كل المساعدات الخارجية تقريبا يهدد سلامة الدبلوماسيين والقوات الأميركية في الخارج ويعرض حياة الملايين الذين يعتمدون على المساعدات الأمريكية للخطر.



ونقلت وكالة "رويترز" عن مسؤول أميركي طلب عدم الكشف عن هويته إن أكثر من 700 دبلوماسي وقعوا على الرسالة.



وجاء في الرسالة التي اطلعت "رويترز" على نسخة منها أن "قرار تجميد وإنهاء عقود المساعدات والدعم الخارجي من دون أي مراجعة جادة يقوض شراكاتنا مع حلفائنا الرئيسيين، ويؤدي إلى تقلص الثقة، ويتيح فرصا للخصوم لتوسيع نفوذهم".



وأصدر الرئيس الجمهوري في إطار أجندته "أميركا أولا" أمرا بوقف موقت لمدة 90 يوما لكل المساعدات الخارجية لدى عودته للمنصب في 20 كانون الثاني. وأدى الأمر إلى توقف عمليات الوكالة الأميركية للتنمية الدولية في مختلف أنحاء العالم وقوض توفير المساعدات الغذائية والطبية المنقذة للحياة وأدخل الجهود العالمية للإغاثة الإنسانية في حالة من الفوضى.