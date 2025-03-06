الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
لو ما التقينا
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
رياضة
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

رسالة من مئات الدبلوماسيين الأميركيين لوزير الخارجية احتجاجا على تفكيك وكالة التنمية

أخبار دولية
2025-03-06 | 01:33
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
رسالة من مئات الدبلوماسيين الأميركيين لوزير الخارجية احتجاجا على تفكيك وكالة التنمية
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
رسالة من مئات الدبلوماسيين الأميركيين لوزير الخارجية احتجاجا على تفكيك وكالة التنمية

كتب مئات الدبلوماسيين بوزارة الخارجية والوكالة الأميركية للتنمية الدولية رسالة موجهة لوزير الخارجية ماركو روبيو احتجوا فيها على تفكيك الوكالة الأميركية للتنمية الدولية، معتبرين أن غيابها يقوض زعامة الولايات المتحدة وأمنها ويترك فراغا ستملأه الصين وروسيا.

وفي رسالة من المتوقع تقديمها عبر "قناة المعارضة" الداخلية بالوزارة، والتي تسمح للدبلوماسيين بالتعبير عن المخاوف بشأن السياسة من دون الكشف عن هوياتهم، لفت الدبلوماسيون الى أن تجميد إدارة الرئيس دونالد ترامب في 20 كانون الثاني كل المساعدات الخارجية تقريبا يهدد سلامة الدبلوماسيين والقوات الأميركية في الخارج ويعرض حياة الملايين الذين يعتمدون على المساعدات الأمريكية للخطر.

ونقلت وكالة "رويترز" عن مسؤول أميركي طلب عدم الكشف عن هويته إن أكثر من 700 دبلوماسي وقعوا على الرسالة.

وجاء في الرسالة التي اطلعت "رويترز" على نسخة منها أن "قرار تجميد وإنهاء عقود المساعدات والدعم الخارجي من دون أي مراجعة جادة يقوض شراكاتنا مع حلفائنا الرئيسيين، ويؤدي إلى تقلص الثقة، ويتيح فرصا للخصوم لتوسيع نفوذهم".

وأصدر الرئيس الجمهوري في إطار أجندته "أميركا أولا" أمرا بوقف موقت لمدة 90 يوما لكل المساعدات الخارجية لدى عودته للمنصب في 20 كانون الثاني. وأدى الأمر إلى توقف عمليات الوكالة الأميركية للتنمية الدولية في مختلف أنحاء العالم وقوض توفير المساعدات الغذائية والطبية المنقذة للحياة وأدخل الجهود العالمية للإغاثة الإنسانية في حالة من الفوضى.

أخبار دولية

الوكالة الأميركية للتنمية الدولية

ماركو روبيو

ترامب

رسالة

LBCI التالي
وزير الخزانة الأميركي يتفق مع وزير مالية إسرائيل على تعزيز الحوار بشأن الاقتصاد
وزارة العدل الأميركية تفتح تحقيقا يتعلق بمعاداة السامية بجامعة كاليفورنيا
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
2025-01-19

وزير الخارجية الإسرائيليّ: ملتزمون بأهداف الحرب بإعادة الرهائن وتفكيك قدرات حماس

LBCI
أخبار لبنان
2025-02-27

الصدي إلتقى روداكوف وبحث مع "اليونيسف" و"وكالة التنمية الفرنسية" في تعزيز التعاون

LBCI
أخبار دولية
2025-02-14

رويترز: فرق الاستجابة للكوارث في أميركا خارج الخدمة بعد غلق وكالة التنمية الدولية

LBCI
أخبار لبنان
2025-01-30

وزير الخارجية المصري يزور لبنان غداً حاملا رسالة من السيسي لعون

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
06:06

الكرملين يشيد بتصريحات روبيو بشأن "حرب بالوكالة" في أوكرانيا

LBCI
أخبار دولية
05:42

لافروف: سنعتبر نشر قوات حفظ سلام أوروبية بأوكرانيا مشاركة في الحرب

LBCI
أخبار دولية
05:27

إيران تعيّن سفيرا جديدا لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية

LBCI
أخبار دولية
05:21

الصين تتعهد بالقتال "حتى النهاية" إذا واصلت الولايات المتحدة الحرب التجارية

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
04:46

أ.ف.ب عن مصدر في وزارة الدفاع التركية: تركيا مستعدة لإرسال قوات إلى أوكرانيا إذا لزم الأمر

LBCI
أخبار دولية
05:42

لافروف: سنعتبر نشر قوات حفظ سلام أوروبية بأوكرانيا مشاركة في الحرب

LBCI
صحف اليوم
23:52

مرجع سياسي لـ"الأنباء" الكويتية: توجه سعودي واضح لإعادة ترميم العلاقة مع لبنان

LBCI
أخبار دولية
2025-02-28

وزيرة الدولة الفلسطينية للشؤون الخارجية: خطة ترامب لـ"ريفييرا" غزة يجب أن تكون للفلسطينيين

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:43

في شهر رمضان الكريم عادات غريبة دأب عدد من الدول على إعتمادها... إليكم أبرزها

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:37

فعاليات رمضان مستمرة في الـForum de Beyrouth... وهذه الأجواء

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:28

بعد تخلي ترامب عن دعم أوكرانيا عسكريًا... القارة العجوز تبحث في تمويل نفسها بنفسها

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:26

جائزة أطول خطاب لرئيس أميركي تذهب لترامب…

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:23

الأسواق تحت الضغط بعد قرارات ترامب الجمركية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:16

الـLBCI على الطريق الى مزارع شبعا... منطقة عازلة في بسطرا وتوغلات في العباسية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:15

اسرائيل تعمل على تعزيز المواقع العسكرية على الحدود

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:14

حقيقة الموقف الاميركي تجاه الخطة العربية لغزة والتحرّك الأخير تجاه حماس

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:12

باستفزازهم... قدم ترامب خدمة للدول العربية

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
منوعات
07:42

نبوءة تكشف عن موعد يوم القيامة ومرض البابا فرنسيس... هذا ما تضمنه كتاب سري داخل أرشيف الفاتيكان

LBCI
أمن وقضاء
03:52

عصابة ينشط أفرادها بعمليات سلب على أوتوستراد المطار... وقطعات سرية الضاحية توقفهم

LBCI
حال الطقس
00:52

احتمال تساقط أمطار محلية... إليكم تفاصيل الطقس

LBCI
أخبار لبنان
10:07

الزين أعلنت فتح أبواب المحميات الطبيعية مجانًا الاثنين

LBCI
خبر عاجل
08:29

الجيش الإسرائيلي: سلاح الجو قصف سيارة كانت تقل أسلحة في منطقة الناقورة جنوبي لبنان

LBCI
أخبار دولية
01:14

ترامب يوجه "التحذير الأخير" لحماس...

LBCI
أخبار دولية
05:10

مسلحون يطلقون النار على صاحب مطعم في عكار ويسرقون محتويات خزنته

LBCI
صحف اليوم
23:59

مصدر حكومي لـ"الجمهورية": الاتفاق على اسم اللواء رودولف هيكل قائداً للجيش

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More