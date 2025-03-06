حرس الحدود الأردني يشتبك مع مهربين ويقتل 4

أعلنت القوات المسلحة الأردنية أن حرس الحدود اشتبك مع مجموعات مسلحة من المهربين حاولت عبور الحدود الشمالية للأردن من سوريا.



وقالت في بيان: "نتج عن الاشتباكات مقتل أربعة من المهربين وتراجع الباقين إلى العمق السوري".



وأشار البيان إلى أن المهربين حاولوا العبور مستغلين "حالة عدم الاستقرار الجوي وانتشار الضباب على الواجهة الحدودية للمنطقة العسكرية الشرقية"، لكن القوات الأردنية طبقت "قواعد الاشتباك" للتصدي لهم ومنع تسللهم لأراضيها.



وأعلنت القوات المسلحة أن العملية أسفرت أيضا عن "ضبط كميات كبيرة من المواد المخدرة" وأسلحة، مشيرة الى أن المضبوطات نقلت إلى السلطات المختصة. ولم يذكر البيان كميات المخدرات التي ضبطت.