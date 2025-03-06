حريق ضخم في الوسط التاريخي لليما

أعلنت السلطات البيروفية أنّ مئات من عناصر الإطفاء يواصلون مكافحة حريق ضخم اندلع ليل الإثنين في الوسط التاريخي للعاصمة ليما وامتد إلى العديد من المباني التجارية، من دون أن يتسبّب حتى الآن بسقوط أيّ إصابات.



وأوضح كارلوس مالبيكا، أحد مسؤولي جهاز الإطفاء لقناة "إن" التلفزيونية، أنّ الحريق اندلع ليل الإثنين في مستودع للألعاب والأغذية قبل أن يمتدّ إلى مبان أخرى. وأشار الى أنّ "الحريق قد يستمر حتى الأحد".



وأُجبر العديد من السكان على مغادرة منازلهم، وقد أخذ قسم منهم معهم بعضا من أثاثهم أو متاعهم.



وكشف المسؤول عن إدارة الكوارث في بلدية العاصمة، ماريو كاساريتو، أن 11 أسرة تضرّرت من جرّاء الحريق.



وبحسب مالبيكا فإنّ المباني المتضرّرة لم تكن تستوفي "أيّا من معايير" السلامة، سواء لعدم تمتّعها بمخارج للطوارئ أو لعدم توفّر نظام لإطفاء الحرائق فيها.



وأوضح أنّ من بين صنابير مكافحة الحرائق القليلة الموجودة في هذه الأبنية، بعضها كان "خارج الخدمة".



واضطرت فرق الإطفاء للاستعانة بخزانات للمياه ملأتها بواسطة صهاريج من أجل مكافحة النيران.