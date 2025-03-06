قتيل وجريحان في انفجار بمصنع لقطع غيار للسيارات في اليابان

سقط قتيل وجريحان في وسط اليابان في انفجار وقع صباحا في مصنع لقطع غيار للسيارات، بحسب ما أفادت وسائل إعلام محلية.



وأفادت قناتا "تشوبو نيبون"و"ناغويا" التلفزيونيتان بأنّ "مستوعبا لجمع القمامة انفجر" و"السقف سقط" في مصنع شركة "تشو سبرينغ" في مدينة تويوتا بوسط البلاد.



ولم يتّضح في الحال سبب الانفجار.