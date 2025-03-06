معاقبة مغن إيراني بـ74 جلدة لإصداره أغنية تدعو النساء الى خلع الحجاب

أكد مغن إيراني بارز أصدر أغنية تحض النساء على خلع الحجاب أنه مستعد لدفع "ثمن للحرية" بعد تلقّيه 74 جلدة في إطار عقوبة أنزلتها بحقّه محكمة ثورية.



وأُطلق مهدي يراحي الذي اعتُقل عام 2023، العام الماضي بعد إدانته لأدائه أغنية تدعم احتجاجات "امرأة. حياة. حرية" التي اندلعت عام 2022 وهزّت القيادة الدينية في إيران.



وكتبت محاميته زهرة مينوي على منصة اكس: "اليوم، تمّ تنفيذ الجزء الأخير من الحكم الصادر عن المحكمة الثورية - 74 جلدة - بشكل كامل وتامّ في الفرع الرابع من مكتب تنفيذ أحكام المدّعي العام للأمن الأخلاقي في طهران". وأكدت أن "القضية أغلقت".



واعتبر يراحي في منشور، أن "الشخص الذي لا يرغب في دفع ثمن للحرية، لا يستحقّ الحرية".



واعتُقل يراحي في آب عام 2023 لإصداره أغنية "روزاريتو" ("حجابك" بالفارسية) التي اعتبرتها السلطات "أغنية غير قانونية" لأنه أعرب فيها عن دعمه لحق المرأة في خلع الحجاب المفروض عليها وضعه في الأماكن العامة في الجمهورية الإسلامية.



وأثار تنفيذ عقوبة الجلد بحقّه ضجة بين مؤيّديه.



وفي منشور على إنستغرام، كتبت ترانه عليدوستي، الممثلة التي اعتقلت خلال حركة الاحتجاج بعد أن ظهرت بدون حجاب: "عار على التخلّف وعار على التعذيب وعار على العنف وعار على القوانين المناهضة للإنسانية وعار وعار على عجزنا".



بدورها، اعتبرت الحائزة على جائزة نوبل للسلام نرجس محمدي التي أُطلقت موقتا بعد أن قضت عقوبة بالسجن، أن الجلد كان "انتقاما" لدعم يراحي للنساء في إيران.

