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بوتين يعين ألكسندر دارتشييف سفيرا جديدا لدى واشنطن

أخبار دولية
2025-03-06 | 03:04
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بوتين يعين ألكسندر دارتشييف سفيرا جديدا لدى واشنطن
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بوتين يعين ألكسندر دارتشييف سفيرا جديدا لدى واشنطن

أظهر مرسوم أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عين ألكسندر دارتشييف سفيرا جديدا لدى الولايات المتحدة.

وقالت وزارة الخارجية الأسبوع الماضي إن واشنطن أعطتها الضوء الأخضر لتعيين دارتشييف خلال اجتماع بين مسؤولين روس وأميركيين في تركيا.

ودارتشييف دبلوماسي مخضرم قضى فترتين طويلتين في سفارة روسيا في واشنطن وكان سفيرا لبلاده لدى كندا بين عامي 2014 و2021.

وهو حاليا رئيس قسم أميركا الشمالية في وزارة الخارجية الروسية.

أخبار دولية

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