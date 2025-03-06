مسيرات روسية تستهدف بنية تحتية للطاقة في أوديسا

أعلن حاكم منطقة أوديسا في جنوب أوكرانيا أوليه كيبر أن طائرات مسيرة أطلقتها روسيا ضربت بنية تحتية للطاقة في المنطقة في إطار هجوم ضخم شنته خلال الليل.



وكشف على تطبيق تيليغرام، أن شخصين أصيبا في الهجوم الذي استهدف بنية تحتية مدنية ومتعلقة بالطاقة.

من جهتها، أعلنت القوات المسلحة الأوكرانية أن روسيا أطلقت صاروخين باليستيين و112 طائرة مسيرة في هجوم على البلاد الليلة الماضية.



وذكرت القوات الجوية في بيان، أنها أسقطت 68 طائرة مسيرة، وأن 43 مسيرة أخرى لم تصل إلى أهدافها بسبب الإجراءات الإلكترونية المضادة على الأرجح.



ولم تحدد في البيان ما الذي حدث للطائرة المسيرة المتبقية.