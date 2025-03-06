فرنسا تقدم معلومات استخباراتية عسكرية لأوكرانيا

كشف وزير الجيوش الفرنسي سيباستيان لوكورنو أن فرنسا تقدم معلومات استخباراتية عسكرية لأوكرانيا، بعدما أعلنت واشنطن الأربعاء تجميد تبادل المعلومات الاستخباراتية مع كييف، في قرار قد يقوض قدرة كييف على الدفاع عن نفسها بوجه الغزو الروسي.



وقال لوكورنو لإذاعة فرانس إنتر: "استخباراتنا سيادية (...) بقدرات تخصّنا. نحن ننقلها إلى الأوكرانيين للاستفادة منها".