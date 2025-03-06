روسيا: خطاب ماكرون "منفصل عن الواقع"

انتقدت روسيا خطاب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في اليوم السابق والذي أعلن فيه أنه يريد "فتح نقاش استراتيجي" بشأن حماية أوروبا بواسطة المظلة النووية الفرنسية، معتبرا موسكو تهديدا.



وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا" "كل يوم يُصدر ماكرون تصريحات منفصلة تماما عن الواقع ومتناقضة".