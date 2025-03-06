الأمم المتحدة ترصد 110 ملايين دولار للتعويض عن الاقتطاع من المساعدات الإنسانية

أعلنت الأمم المتحدة في بيان، رصد 110 ملايين دولار من صندوق الطوارئ الخاص بها لتعويض "الاقتطاع المتسرع" من المبالغ المخصصة للمساعدات الإنسانية في كل أنحاء العالم، خصوصا من جانب الولايات المتحدة.



وأوضح البيان أنه من شأن هذه الأموال "تعزيز المساعدة الحيوية في 10 من الأزمات العالمية الأقل تمويلا والأكثر إهمالا، في إفريقيا وآسيا وأميركا اللاتينية"، ذاكرا خصوصا السودان الذي يشهد حاليا أسوأ أزمة إنسانية في العالم.

