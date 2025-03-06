زيلينسكي: لمواصلة الضغط على روسيا

دعا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الخميس إلى مواصلة الضغط على روسيا لإنهاء الحرب، غداة "نجاة" عمال أجانب من ضربة روسية استهدفت فندقا كانوا فيه في كريفيي ريغ (وسط).



وقال زيلينسكي على منصة إكس: "يجب ألا يكون هناك أي وقف للضغوط على روسيا لإنهاء هذه الحرب"، مشيرا الى أنه "قبل الهجوم مباشرة، دخل متطوعون من منظمة إنسانية، مواطنون من أوكرانيا والولايات المتحدة والمملكة المتحدة، الفندق".