الكرملين بعد خطاب ماكرون: فرنسا تريد إستمرار الحرب

رأى الكرملين الخميس أن خطاب الرئيس إيمانويل ماكرون في اليوم السابق والذي حذر فيه خصوصً من "التهديد الروسي" يظهر أن "فرنسا تريد استمرار الحرب".



وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف خلال مؤتمر صحافي شاركت فيه وكالة فرانس برس: "إنه يعطي انطباعًا بأن فرنسا تريد استمرار الحرب"، معتبرًا أن الخطاب كان "صداميًا جدًا" إزاء روسيا.