الصين تتعهد بالقتال "حتى النهاية" إذا واصلت الولايات المتحدة الحرب التجارية

تعهدت الصين بالتصدي للحرب التجارية التي تشنّها الولايات المتحدة، معتبرة أن تهديدات واشنطن بفرض رسوم جمركية إضافية على الواردات الصينية تحدث "اضطرابا" في الاقتصاد العالمي.



وقال وزير التجارة الصيني وانغ وينتاو في مؤتمر صحافي في بكين: "إذا واصلت الولايات المتحدة هذا المسار الخاطئ، فسنقاتل حتى النهاية"، متهما واشنطن بـ"التصرف بشكل أحادي الجانب والتسلط".