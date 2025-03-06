الكرملين يشيد بتصريحات روبيو بشأن "حرب بالوكالة" في أوكرانيا

أشاد الكرملين الخميس بتصريحات وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو التي وصف فيها الصراع في أوكرانيا بأنه "حرب بالوكالة"، معتبرًا أنها "تتوافق" مع رأي الرئيس فلاديمير بوتين.



وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف خلال مؤتمر صحافي: "نحن نوافق على ذلك... قلنا مرارًا إن هذا الصراع في الواقع هو صراع بين روسيا والغرب".